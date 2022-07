Marmolada: la causa della crisi climatica non sono i cittadini, ma le loro finte libertà (Di giovedì 7 luglio 2022) di Gianluca Pinto Prendo spunto da alcuni luoghi comuni (ascoltati a latere della tragedia sulla Marmolada) in cui si sostiene che la causa del cambiamento climatico siamo noi tutti, con i nostri comportamenti. È una lettura totalmente errata e strumentale quella che scarica in toto la responsabilità del disastro ambientale sui singoli individui (i ‘consumatori’); ovviamente nulla c’entra questo con il fatto che esista realmente una diseducazione da questo punto di vista e che il comportamento individuale abbia un enorme peso, ma questa è solo una parte (e non la maggiore) del racconto. È la solita ributtante manfrina del capitale che trova l’alterità su cui scaricare gli oneri (l’’utente finale’, che oggi sta anche per ‘colpevole’ finale). È lo stesso principio per cui le aziende affondano gli artigli sul denaro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) di Gianluca Pinto Prendo spunto da alcuni luoghi comuni (ascoltati a lateretragedia sulla) in cui si sostiene che ladel cambiamento climatico siamo noi tutti, con i nostri comportamenti. È una lettura totalmente errata e strumentale quella che scarica in toto la responsabilità del disastro ambientale sui singoli individui (i ‘consumatori’); ovviamente nulla c’entra questo con il fatto che esista realmente una diseducazione da questo punto di vista e che il comportamento individuale abbia un enorme peso, ma questa è solo una parte (e non la maggiore) del racconto. È la solita ributtante manfrina del capitale che trova l’alterità su cui scaricare gli oneri (l’’utente finale’, che oggi sta anche per ‘colpevole’ finale). È lo stesso principio per cui le aziende affondano gli artigli sul denaro...

