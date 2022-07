Le autostrade dei Parchi passano ad Anas con un decreto legge (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione delle autostrade A24/25 dove è stato preso atto della risoluzione del rapporto di concessione con la Società Strada dei Parchi e ha approvato un decreto-legge che disciplina la gestione delle due autostrade da parte di Anas. La revoca fa seguito alla mancata definizione del Piano economico finanziario e alla contestazione di gravi inadempimenti mossa al concessionario da parte del Governo. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La replica Strada dei Parchi Sp.A comunica di apprendere "via stampa, senza alcuna comunicazione preventiva", che con "un'inaudita e immotivata decisione, tesa a ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione delleA24/25 dove è stato preso atto della risoluzione del rapporto di concessione con la Società Strada deie ha approvato unche disciplina la gestione delle dueda parte di. La revoca fa seguito alla mancata definizione del Piano economico finanziario e alla contestazione di gravi inadempimenti mossa al concessionario da parte del Governo. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La replica Strada deiSp.A comunica di apprendere "via stampa, senza alcuna comunicazione preventiva", che con "un'inaudita e immotivata decisione, tesa a ...

