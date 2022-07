Koulibaly e la Juve, se gli affari incrociano le emozioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel momento in cui Fali Ramadani , il manager di Koulibaly , mette i piedi in casa Juventus non cambia solo il mercato ma rischia di riscriversi un po' la storia socio - calcistica di un macro sistema ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel momento in cui Fali Ramadani , il manager di, mette i piedi in casantus non cambia solo il mercato ma rischia di riscriversi un po' la storia socio - calcistica di un macro sistema ...

romeoagresti : La #Juve è pronta a offrire 30 milioni al #Napoli per #Koulibaly, mentre al giocatore garantirebbe un contratto da… - AlfredoPedulla : #deligt: scatto #Bayern. Dal sondaggio a sorpresa del 1 luglio a offerta di 75 milioni più bonus. La #Juve chiede a… - _Morik92_ : #Juve disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30mln per #Koulibaly, il giocatore è la prima scelta per ri… - yassa9898 : RT @_ThousandN: Non c'è motivo per cui koulibaly debba accettare la Juve. La cifra dell'ingaggio è la stessa di quanto prende ora, si fa qu… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? JUVE, KOULIBALY È QUI Le notizie ?? -