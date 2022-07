Jovanotti canta nelle spiagge, ma come imprenditore non ha gran successo (Di giovedì 7 luglio 2022) Si svolgerà domani a Marina di Ravenna la terza tappa del «Jova Beach Party 2022», il tradizionale tour estivo di Lorenzo Jovanotti. Ma il cantante, che a all'anagrafe fa Lorenzo Cherubini, si presenta all'appuntamento con risultati non brillanti delle sue due società, la Soleluna srl e la Yo Company Srl. La prima, infatti, ha chiuso il bilancio 2021 in perdita per oltre 138mila euro dopo che l'anno prima era stato realizzato un utile di 98mila euro, a fronte di ricavi che si sono praticamente dimezzati da 917mila a 413mila euro. L'assemblea dei soci ha deciso di coprire tutto il disavanzo attingendo al fondo di riserva straordinario. Anche il bilancio della Yo Company è stato contraddistinto dal segno rosso, sia pur inferiore, avendo chiuso il 2021 con una perdita di 28mila euro (anche questa tutta ripianata) rispetto all'utile di 41mila euro del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Si svolgerà domani a Marina di Ravenna la terza tappa del «Jova Beach Party 2022», il tradizionale tour estivo di Lorenzo. Ma ilnte, che a all'anagrafe fa Lorenzo Cherubini, si presenta all'appuntamento con risultati non brillanti delle sue due società, la Soleluna srl e la Yo Company Srl. La prima, infatti, ha chiuso il bilancio 2021 in perdita per oltre 138mila euro dopo che l'anno prima era stato realizzato un utile di 98mila euro, a fronte di ricavi che si sono praticamente dimezzati da 917mila a 413mila euro. L'assemblea dei soci ha deciso di coprire tutto il disavanzo attingendo al fondo di riserva straordinario. Anche il bilancio della Yo Company è stato contraddistinto dal segno rosso, sia pur inferiore, avendo chiuso il 2021 con una perdita di 28mila euro (anche questa tutta ripianata) rispetto all'utile di 41mila euro del ...

