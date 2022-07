Incidente sulla A1 | auto non si ferma all’alt e si schianta contro la volante della polizia | gli agenti si mettono in salvo appena in tempo – Video

(Di giovedì 7 luglio 2022) PaurosoA1,ezza di Parma, mercoledì 6 luglio. Unadei poliziotti erain mezzo all’strada per deviare il traffico, in direzione a Milano, a causa di unavvenuto poco prima e che aveva coinvolto un tir. A un certo punto, però, unmobilista non ha svoltato verso destra e ha proseguito la marcia, andandosi arela macchina. Come si vede nel, glisi sono messi inpochi istanti prima dell’impatto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilClandestinoTW : Drammatico incidente sulla Nettunense, grave un centauro ferito un minore - LFVSuedtirol : #Infointervento: VVF Chiusa - 07.07.22 - 08:17 - incidente stradale con mezzo ribaltato sulla corsia sud dell'A22 t… - infoitinterno : Incidente sulla A1: scontro tra due auto, km di coda in direzione Bologna - infotemporeale : Aprilia / Si è spenta dopo una lunga agonia la 76enne coinvolta in un incidente sulla Nettunense - Nazione_Pistoia : Incidente autostrada A11, furgone si ribalta: tre feriti sulla Firenze-Mare -

Tra questi ci sarà anche il pilota cinese dell'Alfa Romeo che è atteso regolarmentegriglia ... È stato un grandee ancora una volta sono grato per i miglioramenti in termini di ......forze dell'ordineA1 , nel tratto di Parma, in direzione Milano. L'automobilista non si è fermato allo stop, gli agenti sono miracolosamente illesi. Stavano presidiando il luogo dell'...Il 41enne è morto una settimana dopo il ricovero in rianimazione all'ospedale Veneziale di Isernia. Le ferite riportate sul corpo potrebbero essere compatibili anche con un pestaggio. Non ce l’ha fatt ...Drammatico incidente questa mattina all’alba sulla via Nettunense nel tratto di competenza del Comune di Nettuno. Lo scontro è avvenuto alle 5,30, ...