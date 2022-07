Incidente in via Nomentana, perde il controllo della moto e finisce contro un palo: morto 24enne (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale. L’ennesimo, terribile Incidente è avvenuto questa notte sulla Nomentana. Qui un giovane ragazzo in sella alla propria moto — per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo — andandosi a schiantare contro un palo della luce. Leggi anche: Incidente in via Nomentana, scontro moto furgone: morto 27enne Incidente in via Nomentana: chi è la vittima Il sinistro è avvenuto questa notte — tra l’una e le due — in via Nomentana, all’altezza del civico 500. A perdere la vita nel terribile Incidente un ragazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora sangue sulle stradeCapitale. L’ennesimo, terribileè avvenuto questa notte sulla. Qui un giovane ragazzo in sella alla propria— per cause ancora in via di accertamento ha perso ildel mezzo — andandosi a schiantareunluce. Leggi anche:in via, sfurgone:27ennein via: chi è la vittima Il sinistro è avvenuto questa notte — tra l’una e le due — in via, all’altezza del civico 500. Are la vita nel terribileun ragazzo ...

