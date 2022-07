Impianto di compostaggio di Sassinoro | Maglione | “Valuterò esposto in Procura”

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

Saranno accolti i suggerimenti del comitato... biciclette, coltellini, mentre il caffè esausto viene inviato presso un impianto di compostaggio per la sua trasformazione in compost, che viene successivamente ceduto a una risaia in provincia di ... Sassinoro, dal Consiglio di Stato ok all'impianto di compostaggio: arriva il nulla osta per New Vision È uscita ieri la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla New Vision in merito all'impianto di compostaggio di Sassinoro, che pone fine alla questione e ribalta la sentenza del Tar.È uscita ieri la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla New Vision in merito all'impianto di compostaggio di Sassinoro, che pone fine alla questione e ribalta la sentenza del Tar.