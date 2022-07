Ikea - Anche l'Italia tra i sei Paesi test per il programma di car pooling (Di giovedì 7 luglio 2022) Ikea lancia la sua proposta di car pooling Ride2Work, realizzata in collaborazione con Liftango, partendo da sei mercati: Australia, Croazia, Serbia, Romania, Canada e Italia. Gli store di questi Paesi fanno da apripista alla graduale diffusione del servizio in tutti i negozi a livello globale. "Lo stile di vita sano e sostenibile è un'area di interesse fondamentale per Ikea, con l'obiettivo di ispirare e consentire alle persone di vivere meglio. Il programma Ride2Work per i dipendenti incoraggerà migliaia di persone a pensare a come ridurre il proprio impatto ambientale e ad avere interazioni positive con i colleghi durante il tragitto da e per il lavoro. Oltre all'impatto che questo programma avrà sull'ambiente, prevediamo che Ride2Work avrà un grande effetto nella ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022)lancia la sua proposta di carRide2Work, realizzata in collaborazione con Liftango, partendo da sei mercati: Australia, Croazia, Serbia, Romania, Canada e. Gli store di questifanno da apripista alla graduale diffusione del servizio in tutti i negozi a livello globale. "Lo stile di vita sano e sostenibile è un'area di interesse fondamentale per, con l'obiettivo di ispirare e consentire alle persone di vivere meglio. IlRide2Work per i dipendenti incoraggerà migliaia di persone a pensare a come ridurre il proprio impatto ambientale e ad avere interazioni positive con i colleghi durante il tragitto da e per il lavoro. Oltre all'impatto che questoavrà sull'ambiente, prevediamo che Ride2Work avrà un grande effetto nella ...

