Goletta Verde approda a Fiumicino (Di giovedì 7 luglio 2022) Fiumicino – Continuano le attività di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che torna a navigare nei mari italiani alla ricerca di inquinamento, situazioni critiche e illeciti. Un viaggio lungo le nostre coste per cercare soluzioni alla crisi climatica, proteggere la biodiversità, rafforzare il sistema delle aree protette e tutelare le specie a rischio. Giovedì 7 luglio – Fiumicino Ore 11:00 Inaugurazione di RiciclaEstate Lazio 2022, la campagna di Legambiente e Conai, incontro a bordo della Goletta Verde. Sarà l'occasione per diffondere i dati sulla raccolta differenziata del comune di Fiumicino. Saranno presenti: Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde Roberto ...

