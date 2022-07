Genova: via al processo per la strage del Morandi. I parenti delle vittime parte civile (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è aperto stamani, 7 luglio 2022, a Genova, il processo sul crollo del Ponte Morandi di Genova, con il via al dibattimento per 59 imputati per il disastro che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Tra loro ex vertici di Autostrade, come l'ex ad Giovanni Castellucci, dirigenti del Mit e funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) Si è aperto stamani, 7 luglio 2022, a, ilsul crollo del Pontedi, con il via al dibattimento per 59 imputati per il disastro che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Tra loro ex vertici di Autostrade, come l'ex ad Giovanni Castellucci, dirigenti del Mit e funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

sole24ore : ?? #PonteMorandi, a #Genova via al #processo contro 59 imputati per il crollo del 2018 - FirenzePost : Genova: via al processo per la strage del Morandi. I parenti delle vittime parte civile - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? #PonteMorandi, a #Genova via al #processo contro 59 imputati per il crollo del 2018 - alpardu : RT @laperlaneranera: ????Dal commercio all’Energia (Ansaldo Snam Eni) dalle Infrastrutture alle Telecomunicazioni dal Turismo ai Porti Gemel… - LiguriaNotizie : Presso il Tribunale di Genova il processo per il crollo di ponte Morandi -