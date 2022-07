Gas: cosa succede se Putin chiude i rubinetti (Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra in Ucraina assume sempre più, ed era inevitabile, anche la dimensione di guerra energetica. Dopo lo stop alle forniture ad alcuni paesi nordici ed al taglio verso la Germania, la prospettiva è quella di una totale chiusura dei rubinetti da parte di Mosca. Una prospettiva cui l’Unione europea deve prepararsi per tempo, come ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L’ipotesi del taglio totale di forniture “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per un taglio completo da parte della Russia – ha detto intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo – nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas. E’ ovvio: Vladimir Putin continua ad usare l’energia come un’arma. E’ per questo che la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra in Ucraina assume sempre più, ed era inevitabile, anche la dimensione di guerra energetica. Dopo lo stop alle forniture ad alcuni paesi nordici ed al taglio verso la Germania, la prospettiva è quella di una totale chiusura deida parte di Mosca. Una prospettiva cui l’Unione europea deve prepararsi per tempo, come ha sottolineato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L’ipotesi del taglio totale di forniture “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per un taglio completo da parte della Russia – ha detto intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo – nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas. E’ ovvio: Vladimircontinua ad usare l’energia come un’arma. E’ per questo che la ...

Pubblicità

ignaziocorrao : ????Domani alcuni nostri colleghi italiani da #destra a #sinistra voteranno per l'inclusione di #gas e #nucleare per… - CarolinaVarchi : Tasse alte e rincaro di luce e gas. E cosa fa la sinistra? Porta la legalizzazione della cannabis e la cittadinanza… - Claudio36273303 : @Barracciu Che speriamo non rompano i coglioni con le trivellazioni, visto che se dobbiamo sganciarci dalla Russia,… - marioricciard18 : RT @senzasinistra: Ecco cosa ha deciso ieri l’Europa…#tragicascelta #gas #nucleare - IvoneBenfatto : RT @stebaraz: Caro Prof Zollino, l'inserimento del gas in tassonomia è una pessima notizia, e non c'è davvero nulla da festeggiare. La scie… -