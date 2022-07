Gas chiude in forte rialzo sopra i 183 euro al MWh (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura in forte rialzo per il gas sulla piazza di Amsterdam. I contratti futurs sul mese di agosto hanno guadagnato il 7,13% a 183,18 euro al MWh. . 7 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Chiusura inper il gas sulla piazza di Amsterdam. I contratti futurs sul mese di agosto hanno guadagnato il 7,13% a 183,18al MWh. . 7 luglio 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Cingolani: 'Con la chiusura temporanea del Nord Stream i prezzi del gas aumenteranno'. Per il ministro della Transi… - fisco24_info : Gas chiude in forte rialzo sopra i 183 euro al MWh: Contratti futures sul mese di agosto in crescita del 7,13% - ChiaraLocatell7 : RT @OrtigiaP: ECONOMIA DI GUERRA PER LA GERMANIA. Se la Russia chiude i rubinetti del gas secondo le stime della Bundesbank il calo del Pil… - emily77queen : RT @OrtigiaP: ECONOMIA DI GUERRA PER LA GERMANIA. Se la Russia chiude i rubinetti del gas secondo le stime della Bundesbank il calo del Pil… - cavalierepadano : RT @OrtigiaP: ECONOMIA DI GUERRA PER LA GERMANIA. Se la Russia chiude i rubinetti del gas secondo le stime della Bundesbank il calo del Pil… -