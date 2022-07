Garante della Privacy | La scommessa per la creazione di un umanesimo digitale

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il 2021 e' stato un anno pieno di sfide per ilper la Protezione dei Dati Personali, il cui presidente Pasquale Stanzione ha presentato al relazione annuale in Palazzo Giustiniani al Senato ...

Pubblicità

... che non tiene minimante conto dei dettamiCostituzione'. 'Mario è un detenuto che pesa 270 ... sia in carcere che in ospedale, dove era stato ricoverato due settimane fa " dichiara il...Cosi' ad Ansa il presidente delPrivacy Pasquale Stanzione che aggiunge "Il nostro scopo e' di proteggere la persona nella sua integrita', quella che nel mondo virtuale e' oggi ...Il 2021 e' stato un anno pieno di sfide per il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il cui presidente Pasquale Stanzione ha presentato ...LAV costituita parte civile: a due anni dal tragico evento che tanto scosse l’opinione pubblica, si compie finalmente il primo passo per l’accertamento delle responsabilita’ penali Stamane presso il T ...