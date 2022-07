(Di giovedì 7 luglio 2022) Ieri Rafaha battuto Taylorai quarti di finale di Wimbledon al quinto set, dopo oltre quattro ore di gioco, accusando problemi alla zona addominale e terminando l’incon un cerotto sotto la maglia. Suo padre e sua sorella da bordo campo gli hanno chiesto di ritirarsi, ma il campione spagnolo ha stretto i denti arrivando in fondo al match e riuscendo ad approdare in semifinale, che avrà luogo domaniNick Kyrgios.la narrativa del campione che ha vinto nonostante non fosse al meglio delle sue condizioni però è arrivato un messaggio del collega italiano Fabio, che su Instagram ha scritto “Sicuro… Ragazzi smettetela di credere a tutto quello che leggete, per favore!”, riferendosi all’di. Dopo la ...

A questo punto vedremo se Rafa saràin grado di scendere in campo per la semifinale contro l'australiano Nick Kyrgios.... anche da parte di colleghi come Fabio, così come le domande sulle sue prodigiose capacità ... i tanti rischi sia fisici che morali da affrontare al prossimo ostacolo sembranoeccessivi ... Fognini ha davvero insinuato che Nadal abbia finto un infortunio contro Fritz Su Instagram Fabio Fognini instilla dubbi sull'infortunio di Nadal, poi replica ai giornalisti: "Smettetela di riportare le cose in maniera sbagliata" ...Rafa Nadal è ancora incerto sul suo recupero in vista della semifinale di Wimbledon in cui dovrà affrontare Nick Kyrgios: “Non so ancora se giocherò” ...