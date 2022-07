Federico Rossi in ospedale dopo un incidente: tre costole rotte ma poteva andare peggio (Di giovedì 7 luglio 2022) poteva andare davvero peggio e Federico Rossi che dopo un incidente è in ospedale con tre costole rotte ma consapevole dell’errore commesso e adesso sorridente. Il cantante 28enne ha avuto un brutto incidente in acqua mentre provava il wakeboard, uno sport che è a metà tra lo sci nautico e lo snowboard, quindi non così semplice ma evidentemente Federico Rossi si sentiva pronto. Pronti anche gli amici a riprendere l’esperienza, tutti lì per divertirsi ma il finale non è stato dei migliori. Il cantante dell’ex duo Benji e Fede è in vacanza con gli amici e se un attimo prima pensava di divertirsi grazie al nuovo sport adesso è nel letto del reparto ortopedico. Uno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022)davverocheunè incon trema consapevole dell’errore commesso e adesso sorridente. Il cantante 28enne ha avuto un bruttoin acqua mentre provava il wakeboard, uno sport che è a metà tra lo sci nautico e lo snowboard, quindi non così semplice ma evidentementesi sentiva pronto. Pronti anche gli amici a riprendere l’esperienza, tutti lì per divertirsi ma il finale non è stato dei migliori. Il cantante dell’ex duo Benji e Fede è in vacanza con gli amici e se un attimo prima pensava di divertirsi grazie al nuovo sport adesso è nel letto del reparto ortopedico. Uno ...

