F1, Sebastian Vettel: “Difficile fare previsioni per questo GP; i dettagli faranno la differenza” (Di giovedì 7 luglio 2022) È il giorno della vigilia del Gran Premio d’Austria 2022, senza alcuna pausa prosegue dunque il campionato di Formula 1 dopo che, lo scorso weekend, i piloti sono stati protagonisti di un’avvincente weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Presentando il prossimo appuntamento stagionale della F1, Sebastian Vettel ha avuto modo di fare un bilancio dello scorso GP sbilanciandosi, inoltre, dando le sue personali aspettative sul weekend austriaco. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Speedweek: “In Inghilterra, per via del meteo variabile, non siamo riusciti a capire esattamente cosa possano darci i miglioramenti apportati alla nostra vettura. Per questo per me è Difficile predire cosa accadrà adesso al Red Bull Ring, visto che dopo una sola sessione di prove libere ci saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) È il giorno della vigilia del Gran Premio d’Austria 2022, senza alcuna pausa prosegue dunque il campionato di Formula 1 dopo che, lo scorso weekend, i piloti sono stati protagonisti di un’avvincente weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Presentando il prossimo appuntamento stagionale della F1,ha avuto modo diun bilancio dello scorso GP sbilanciandosi, inoltre, dando le sue personali aspettative sul weekend austriaco. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Speedweek: “In Inghilterra, per via del meteo variabile, non siamo riusciti a capire esattamente cosa possano darci i miglioramenti apportati alla nostra vettura. Perper me èpredire cosa accadrà adesso al Red Bull Ring, visto che dopo una sola sessione di prove libere ci saranno ...

Pubblicità

angiistanca : quanto sarà bello questo sport quando Sebastian Vettel diventerà presidente della fia #AustrianGP - Jacasas1984 : Ferrari SF70H Sebastian Vettel 2017 de CENTAURIA. Proximo fasciculo Ferrari F2005 de Rubens Barrichello de 2005 - underestimaated : @sunuranus0 ok che io ho standard alti, dico sempre che o sei sebastian vettel o altrimenti ciao ciao (lo dico per… - needyofdavide : vorrei un uomo dal cuore grande come Sebastian Vettel - Sabrina63967774 : RT @LauraLuthien86: 'A bordo della Williams mi sono sentito come un bimbo di 5 anni, perché il sound di quella monoposto mi ha riportato in… -