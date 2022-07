Dimissioni Boris Johnson | cosa è successo nel Regno Unito

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il mondo guarda con attenzione a ciò che sta accadendo nel. Il premier britannicoha, infatti, rassegnato leda leader del Partito Conservatore. Dovrebbe, invece, restare in carica come primo ministro fino alle prossime elezioni, ad ottobre. Negli ultimi giorni, a causa di una serie di scandali che avevano colpito il partito, si era registrata una serie di abbandoni di quello che, di fatto, era il progetto governativo in atto.in Inghilterra e nel? Nelle ultime ore si erano contate decine di persone nell'orbita del Governo che avevano scelto di rassegnare le. Ministri, sottosegretari e figure che fossero riferibili all'esecutivo presieduto da ...

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Il premier britannico Boris Johonson annuncia le sue dimissioni in Parlamento #ANSA… - RadioRadioWeb : Dopo tre anni, #BorisJohnson rassegna le sue dimissioni da Premier. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la te… - inews__24 : ???Le parole di Boris #Johnson dopo le sue dimissioni #BorisJohnson #7luglio -

... fino all'altro ieri ministro della Salute: sono alcuni dei nomi che circolano per la leadership del partito conservatore britannico al posto diJohnson , le cuisono attese in ...Johnson ha annunciato formalmente le sueda leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, in un discorso alla nazione. Il premier - travolto alla ...Cosi' il premier Boris Johnson parlando durante una conferenza stampa a Downing Street per annunciare le sue dimissioni. "Mi spiace non essere riuscito a far capire ai miei colleghi che e' strano ...Il successore dovrà perseguire una modesta espansione fiscale. La politica estera dovrebbe essere leggermente meno conflittuale nei confronti dell'UE, mentre la politica da falco nei confronti dell'Uc ...