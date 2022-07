Crollo ghiacciaio Marmolada, concluse operazioni via terra: trovati altri resti (Di giovedì 7 luglio 2022) Il bilancio della tragedia del Crollo del ghiaccio della Marmolada "è pressoché definito: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi. Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi". A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, all'arrivo al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei. Il conteggio di 11 è riferito verosimilmente al fatto che alla vittima ancora senza nome vengono attribuiti i resti di una persona che era invece nel conteggio dei dispersi: di conseguenza il computo totale passa da 12 a 11. Nel corso della ricognizione "vista udito" di questa mattina sul luogo del disastro sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, altri resti di escursionisti. Inoltre, dovrebbero arrivare l'8 luglio i primi risultati dal Ris ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) Il bilancio della tragedia deldel ghiaccio della"è pressoché definito: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi. Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi". A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, all'arrivo al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei. Il conteggio di 11 è riferito verosimilmente al fatto che alla vittima ancora senza nome vengono attribuiti idi una persona che era invece nel conteggio dei dispersi: di conseguenza il computo totale passa da 12 a 11. Nel corso della ricognizione "vista udito" di questa mattina sul luogo del disastro sono stati ri, seppur non in numero elevato,di escursionisti. Inoltre, dovrebbero arrivare l'8 luglio i primi risultati dal Ris ...

