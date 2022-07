Città Alta, alle 21 scatta la prima chiusura del giovedì: niente multe per il primo mese (Di giovedì 7 luglio 2022) Bergamo. Dopo oltre 25 anni si modificano le giornate di chiusura serale di Città Alta. A partire da questa sera, 7 luglio, Città Alta sarà chiusa anche nelle serate del giovedì, sempre dalle 21 alle 1 del giorno successivo. Le chiusure di Città Alta si attivano storicamente nel periodo estivo, ovvero il semestre che ha inizio dall’attivazione dell’ora legale fino al ripristino dell’ora solare. Il provvedimento era stato annunciato oltre tre anni fa dall’amministrazione, ma l’emergenza Covid-19 ha ritardato l’entrata in vigore della decisione. Ora, la ripresa robusta dei flussi – turistici e non – verso il centro storico, secondo Palafrizzoni giustifica l’avvio di una scelta ampiamente prevista nel suo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Bergamo. Dopo oltre 25 anni si modificano le giornate diserale di. A partire da questa sera, 7 luglio,sarà chiusa anche nelle serate del, sempre d211 del giorno successivo. Le chiusure disi attivano storicamente nel periodo estivo, ovvero il semestre che ha inizio dall’attivazione dell’ora legale fino al ripristino dell’ora solare. Il provvedimento era stato annunciato oltre tre anni fa dall’amministrazione, ma l’emergenza Covid-19 ha ritardato l’entrata in vigore della decisione. Ora, la ripresa robusta dei flussi – turistici e non – verso il centro storico, secondo Palafrizzoni giustifica l’avvio di una scelta ampiamente prevista nel suo ...

