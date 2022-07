Bufera social su Sansonetti per il tweet contro la separazione dei fratelli Bianchi. Rita Dalla Chiesa insorge (Di giovedì 7 luglio 2022) Piero Sansonetti, il direttore de Il Riformista, finisce al centro di una Bufera polemica per un suo intervento social in cui mette in parallelo l’omicidio di Willy Monteiro alla separazione in carcere dei due fratelli Bianchi, appena condannati all’ergastolo. E per cui le autorità hanno disposto che i due scontassero la pena insieme, ma in due differenti istituti penitenziari. Il web si rivolta contro il giornalista che torna a vestire i panni dell’aedo del buonismo tanta caro alla sinistra, e non solo quella dei salotti radical chic. Nel centro del mirino un tweet in cui il direttore posta severo: «Lo Stato si comporta con loro con la stessa ferocia con cui loro si sono comportati con Willy». Anche Rita Dalla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Piero, il direttore de Il Riformista, finisce al centro di unapolemica per un suo interventoin cui mette in parallelo l’omicidio di Willy Monteiro allain carcere dei due, appena condannati all’ergastolo. E per cui le autorità hanno disposto che i due scontassero la pena insieme, ma in due differenti istituti penitenziari. Il web si rivoltail giornalista che torna a vestire i panni dell’aedo del buonismo tanta caro alla sinistra, e non solo quella dei salotti radical chic. Nel centro del mirino unin cui il direttore posta severo: «Lo Stato si comporta con loro con la stessa ferocia con cui loro si sono comportati con Willy». Anche...

