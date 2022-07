Boris Johnson si dimette oggi (Di giovedì 7 luglio 2022) Boris Johnson deve arrendersi. Lì dove non sono riuscite le trattative sulla Brexit, la gestione della pandemia e la guerra, vanno a segno gli scandali. Stando a quando rivelato dalla Bbc, BoJo ha deciso di accettare di dimettersi come ormai gli stava chiedendo gran parte del partito e del suo stesso governo. Adios, fine dell’esperienza, niente più capello ribella a Downing Street. Che si fosse arrivati al capolinea lo si era capito già ieri, quando una sfilza di dimissioni aveva investito il gabinetto del premier. oggi il tachimetro contava qualcosa come una cinquantina di addii tra ministri e sottosegretari, un numero difficilmente ignorabile nonostante BoJo ieri abbia cercato di convincere i Tories a far continuare l’esperienza di governo. Nell’elenco dei ribelli ci sono anche pezzi grossi dell’esecutivo: il ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 luglio 2022)deve arrendersi. Lì dove non sono riuscite le trattative sulla Brexit, la gestione della pandemia e la guerra, vanno a segno gli scandali. Stando a quando rivelato dalla Bbc, BoJo ha deciso di accettare dirsi come ormai gli stava chiedendo gran parte del partito e del suo stesso governo. Adios, fine dell’esperienza, niente più capello ribella a Downing Street. Che si fosse arrivati al capolinea lo si era capito già ieri, quando una sfilza di dimissioni aveva investito il gabinetto del premier.il tachimetro contava qualcosa come una cinquantina di addii tra ministri e sottosegretari, un numero difficilmente ignorabile nonostante BoJo ieri abbia cercato di convincere i Tories a far continuare l’esperienza di governo. Nell’elenco dei ribelli ci sono anche pezzi grossi dell’esecutivo: il ...

