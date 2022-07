Boris Johnson al capolinea (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine ha ceduto. Secondo quanto riferito dalla Bbc, Boris Johnson annuncerà a ore le proprie dimissioni, pur nutrendo l’intenzione di mantenere la carica di premier fino all’autunno. “Il primo ministro ha parlato con Graham Brady presidente della 1922 Committee, ndr e ha accettato di dimettersi in tempo per la presenza di un nuovo leader entro la conferenza di ottobre”, ha dichiarato al network britannico una fonte vicina al premier. Nel frattempo, Buckingham Palace non ha voluto rendere noto se la regina Elisabetta abbia o meno avuto colloqui con Johnson nelle ultime ore. L’esito di questa vicenda era ampiamente prevedibile, vista la tempesta che aveva investito l’inquilino di Downing Street soprattutto negli ultimi giorni. Lo scandalo Pincher aveva portato alle dimissioni di numerosi ministri e sottosegretari: l’ultimo atto di ... Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine ha ceduto. Secondo quanto riferito dalla Bbc,annuncerà a ore le proprie dimissioni, pur nutrendo l’intenzione di mantenere la carica di premier fino all’autunno. “Il primo ministro ha parlato con Graham Brady presidente della 1922 Committee, ndr e ha accettato di dimettersi in tempo per la presenza di un nuovo leader entro la conferenza di ottobre”, ha dichiarato al network britannico una fonte vicina al premier. Nel frattempo, Buckingham Palace non ha voluto rendere noto se la regina Elisabetta abbia o meno avuto colloqui connelle ultime ore. L’esito di questa vicenda era ampiamente prevedibile, vista la tempesta che aveva investito l’inquilino di Downing Street soprattutto negli ultimi giorni. Lo scandalo Pincher aveva portato alle dimissioni di numerosi ministri e sottosegretari: l’ultimo atto di ...

