Atletica, Mondiali Eugene 2022: Tamberi sarà accompagnato ancora dal padre (Di giovedì 7 luglio 2022) Il campione olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi, sarà seguito dal padre-allenatore Marco anche ai Mondiali di Atletica di Eugene 2022. Grazie all'intervento del presidente federale Stefano Mei, si è deciso per una sospensione della separazione tecnica tra i due. Il numero uno della FIDAL ha chiarito la situazione: "Ho chiesto ad entrambi di attendere la conclusione della stagione per valutare nel merito, e con serenità, i risultati. Un equilibrio così delicato come quello tra allenatore ed atleta non può essere alterato alla vigilia di un appuntamento tanto importante. Ho trovato da parte di entrambi, come speravo, disponibilità a riprendere immediatamente il lavoro, e questo è quel che più conta". Anche Tamberi ha spiegato il suo ...

