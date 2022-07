**Aborto: Pillon, 'Parlamento Ue espressione ricche lobby abortiste'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo ha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stato membri, in cui si attacca la vita nascente e si definisce l'aborto come un diritto. La risoluzione compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti, visto che nel suo contenuto si critica aspramente la sentenza della Corte Suprema Usa che ha superato la Roe vs. Wade". Così il senatore leghista Simone Pillon a margine della risoluzione votata oggi al Parlamento Europeo. "Personalmente penso sia evidente che le burocrazie europee sono sempre più espressione delle ricche lobby abortiste e sempre meno capaci di rappresentare i popoli e le radici cristiane del nostro continente. Se davvero a Bruxelles vogliono tutelare i diritti di tutti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "IlEuropeo ha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stato membri, in cui si attacca la vita nascente e si definisce l'aborto come un diritto. La risoluzione compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti, visto che nel suo contenuto si critica aspramente la sentenza della Corte Suprema Usa che ha superato la Roe vs. Wade". Così il senatore leghista Simonea margine della risoluzione votata oggi alEuropeo. "Personalmente penso sia evidente che le burocrazie europee sono sempre piùdellee sempre meno capaci di rappresentare i popoli e le radici cristiane del nostro continente. Se davvero a Bruxelles vogliono tutelare i diritti di tutti e ...

