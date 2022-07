Ultime Notizie – Pamplona | torna corsa tori annullata per il Covid

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022)la tradizionaledeiorganizzata a, nel nord della Spagna, per la Festa di San Firmino,per due anni consecutivi per cercare di limitare la diffusione del coronavirus. A mezzogiorno, nella piazza principale della città, è stato sparato il razzo che ha dato il via ai nove giorni di festa. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata agli operasanitari che si sono presi cura della popolazione durante la pandemia e alle persone affette da Sla. In migliaia, vestiti di rosso e bianco, si sono radunati in piazza per celebrare l’inizio della festa che durerà giorno e notte. Giovedì mattina è prevista la primadei. Secondo la tradizione, ogni anno a luglio seida corrida, alcuni fino a ...