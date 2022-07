UFFICIALE – Atalanta, dalla Salernitana arriva Ederson (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla fine di una lunga telenovela l’Atalanta ha messo a segno un colpo importante per il centrocampo, acquistando il brasiliano Ederson dalla Salernitana. La notizia era nell’aria da diverse settimane ma dopo la conferma in granata da parte del direttore sportivo Morgan De Sanctis tutto sembrava saltato. Negli ultimi giorni, invece, lo sprint decisivo, con circa 15 milioni di euro che vanno nelle casse dei campani e il giovane Matteo Lovato che percorre il percorso opposto. Ecco, di seguito, il comunicato UFFICIALE della Salernitana, con tanto di post social. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99 Ederson José ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alla fine di una lunga telenovela l’ha messo a segno un colpo importante per il centrocampo, acquistando il brasiliano. La notizia era nell’aria da diverse settimane ma dopo la conferma in granata da parte del direttore sportivo Morgan De Sanctis tutto sembrava saltato. Negli ultimi giorni, invece, lo sprint decisivo, con circa 15 milioni di euro che vanno nelle casse dei campani e il giovane Matteo Lovato che percorre il percorso opposto. Ecco, di seguito, il comunicatodella, con tanto di post social. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘99José ...

