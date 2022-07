Tour de France 2022 in tv oggi: orari mercoledì 6 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Arriva la prima tappa crocevia del Tour de France 2022. Dopo la grande azione della maglia gialla Wout Van Aert (Jumbo-Visma) nella Dunkerque-Calais, arriva il momento della Lille-Arenberg, una delle più temute dall’intero plotone con undici tratti di pavé. Quasi 20 chilometri strutturati negli undici settori; vedremo anche dei passaggi classici della Parigi-Roubaix come Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres, e Wallers a 6 km dall’arrivo. Il traguardo verrà posto in prossimità della foresta di Arenberg, che non verrà percorsa. Aspettiamoci spettacolo. La quinta tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa integralmente da Eurosport 1 (Canale 210 Sky) con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, assieme ad uno tra Wladimir Belli e Moreno Moser. La diretta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Arriva la prima tappa crocevia delde. Dopo la grande azione della maglia gialla Wout Van Aert (Jumbo-Visma) nella Dunkerque-Calais, arriva il momento della Lille-Arenberg, una delle più temute dall’intero plotone con undici tratti di pavé. Quasi 20 chilometri strutturati negli undici settori; vedremo anche dei passaggi classici della Parigi-Roubaix come Wandignies, Brillon, Sars et Rosieres, e Wallers a 6 km dall’arrivo. Il traguardo verrà posto in prossimità della foresta di Arenberg, che non verrà percorsa. Aspettiamoci spettacolo. La quinta tappa deldesarà trasmessa integralmente da1 (Canale 210 Sky) con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, assieme ad uno tra Wladimir Belli e Moreno Moser. La diretta ...

Pubblicità

stefanociola4 : RT @SpazioCiclismo: Andiamo a vedere i protagonisti in positivo e in negativo anche della tappa odierna del #TDF2022 - zazoomblog : Quanto costano le bici del Tour de France - #Quanto #costano #France - zazoomblog : 4.10 LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: sul pavé della Parigi-Roubaix può succedere di tutto! -… - infoitsport : Tour de France 2022, Jasper Philipsen esulta all'arrivo ma è secondo: 'Che imbarazzo, pensavo di aver vinto' - infoitsport : Tour de France 2022, Daniel Martinez: 'Siamo stati davanti per evitare cadute, la tappa del pavé sarà fondamentale' -