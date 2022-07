Taser: quando l'utilizzo è legale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Daniele Paolanti - Il Taser in Italia è un'arma vera e propria che, come chiarito dalla Cassazione, è capace di offendere e recare danno alla persona. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Daniele Paolanti - Ilin Italia è un'arma vera e propria che, come chiarito dalla Cassazione, è capace di offendere e recare danno alla persona.

Pubblicità

axlessand : Gallaratese, circonvalla in gara Schiaccia il taser, chico scanna Quando un chicco balla, dice al tipo: Chicco, man… - PaulCheeks1 : @Emre929239281 @AMIN1908_ Non scherziamo. Uno dei pochi giocatori che faceva dubitare il Pep di Barcellona, quando… - Vallescrivia : @gatta_loca Mia cognata quando fa il turno di notte gira col taser. E non riesco nemmeno a darle torto. A questo siamo. - Saibel24 : @lloudcIoud @plenigaze Levagliele ?? No jokes aside quando non usi Jean puoi dare a Kazuha la Favonius e runnare tr… - massi_silvio : @rihitster Boh a me sembra una sceneggiata. Cmq questi extracomunitari stanno rendendo impossibile il quieto vivere… -