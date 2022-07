(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un suicidio misterioso, un maresciallo ostinato e un tenace procuratore del re e, sullo sfondo, il nuovo regime politico che propaganda “aria nuova” Il racconto prende avvio dall’inattesa e inspiegabile morte di un modesto impiegato, Gaetano Innamorato. Costui pone fine alla vita sul luogo di lavoro, il Compartimento delle Ferrovie di Bari, in un giorno d’aprile del 1926. Solitario, in apparenza privo di stabili legami familiari e sentimentali, l’uomo non lascia a giustificazione del gesto nemmeno un laconico biglietto di commiato. Lo ha segnato tuttavia profondamente il trasferimento punitivo, ingiusto e protervo, dal Compartimento di Ancona, subito a causa d’un avventato rapporto sentimentale con una donna sposata: la moglie infedele del suo superiore diretto: «la catastrofe nella sua vita». Il trasferimento disciplinare, avendo proiettato l’Innamorato in una dimensione inaccettabile ...

Lopinionista : “Taceranno anche i passeri”, il romanzo di Gianni Mattencini - dazebao : Gianni Mattencini ritorna con “Taceranno anche i passeri”: un romanzo investigativo ambientato all’ombra del fascis… - ritsa68 : Dazebao News - Gianni Mattencini ritorna con “Taceranno anche i passeri”: un romanzo investigativo ambientato all’… -

DazebaoNews

SCHEDA TECNICA Genere : Narrativa Pagine: 240 Prezzo: 16,00 Codice Ean: 9791254510810 Data di uscita: 20/6/2022 LINK DI VENDITA ON - LINE https://www.lesflaneursedizioni.it/product/-..."La strada è lunga, ma non è mai troppo presto per prepararsi al momento in cui le armi", ... con criteri chiari e ruoli definiti", aggiunge Cassis, che èministro degli Esteri, ... Gianni Mattencini ritorna con “Taceranno anche i passeri”: un romanzo investigativo ambientato all'ombra del fascismo Un giallo avvincente: un suicidio misterioso, un maresciallo ostinato e un tenace procuratore del re e, sullo sfondo, il nuovo regime politico che propaganda “aria nuova” così nei rapporti sociali com ...A Lugano la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina: l'Europa inizia a stilare una road map per aiutare Kiev ...