Stadio Collana, Muscarà: “La Giano Srl è abusiva, andrà finalmente via” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della consigliera del gruppo misto Maria Muscarà. “All’incontro in commissione Trasparenza, tenutosi ieri 5 luglio – dichiara la consigliera Maria Muscarà appartenente al gruppo misto – la Regione ha ribadito che la Giano Srl andrà via. Al di là della risposta del consiglio di Stato che riceveremo il 14 luglio, data della “presa della Bastiglia” (citata dall’assessore), l’intenzione della Regione è quella di riappropriarsi del secondo Stadio più importante della città, così noi festeggeremo la “presa dello Stadio Collana”. Erano presenti tutte le associazioni interessate, rappresentate da Sandro Cuomo. Assessore e commissario hanno chiarito che gli errori commessi dalla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della consigliera del gruppo misto Maria. “All’incontro in commissione Trasparenza, tenutosi ieri 5 luglio – dichiara la consigliera Mariaappartenente al gruppo misto – la Regione ha ribadito che laSrlvia. Al di là della risposta del consiglio di Stato che riceveremo il 14 luglio, data della “presa della Bastiglia” (citata dall’assessore), l’intenzione della Regione è quella di riappropriarsi del secondopiù importante della città, così noi festeggeremo la “presa dello”. Erano presenti tutte le associazioni interessate, rappresentate da Sandro Cuomo. Assessore e commissario hanno chiarito che gli errori commessi dalla ...

lipscrisismedia : serena carella LDA luca d’alessio christian stefanelli fancam amici21 Amici21 mattia zenzola polli pollo moro biond… - marimuscara : Stadio Collana, Muscarà (misto): “Oggi incontro in commissione trasparenza per riportare la legalità contro la Gian… - ArturoMontefus1 : @annatrieste Cara Anna, giocavo nell'Internapoli allo Stadio Collana (non farti troppi conti) ed insieme a me vi er… - fattidinapoli : Napoli: Vomero, sorpreso con la droga nei pressi dello Stadio Collana. Arrestato - - AlfonsoFofo60 : Era diventato il migliore in assoluto. E poi abbiamo uno stadio collana abbandonato -