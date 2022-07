Roma, Frattesi ora scalpita. Domani possibile accelerata (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sogna Roma, anche se l’afa di questi giorni porterebbe altrove. Davide Frattesi si allena al Mapei insieme a Berardi e compagni, ma appena... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sogna, anche se l’afa di questi giorni porterebbe altrove. Davidesi allena al Mapei insieme a Berardi e compagni, ma appena...

Pubblicità

tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, nuova offerta per #Celik. C'è ancora distanza per #Frattesi del @SassuoloUS - DiMarzio : .@OfficialASRoma: prosegue la trattativa con il @SassuoloUS per Davide #Frattesi #SerieA #calciomercato - cmdotcom : #AsRoma , #Frattesi ora scalpita. Domani possibile accelerata - sportli26181512 : Roma, Frattesi ora scalpita. Domani possibile accelerata: Sogna Roma, anche se l’afa di questi giorni porterebbe al… -