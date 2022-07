Perché parlare della prova bikini non ha più senso? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Perché l'accento è sempre di più posto sul benessere e sulla salute dei corpo e non sulla su bellezza, misurata in base a peso e taglia. E questo grazie anche al lavoro di divulgazione che molte star hanno fatto sui social, diventando paladine della body positivity, che con messaggi di autoaccettazione, ci ricordano che a volte è il caso di sospendere il giudizio su noi stesse Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022)l'accento è sempre di più posto sul benessere e sulla salute dei corpo e non sulla su bellezza, misurata in base a peso e taglia. E questo grazie anche al lavoro di divulgazione che molte star hanno fatto sui social, diventando paladinebody positivity, che con messaggi di autoaccettazione, ci ricordano che a volte è il caso di sospendere il giudizio su noi stesse

