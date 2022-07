Omicron 5, Rezza: “Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – In questa fase di netto aumento dei numeri di Covid-19 in Italia, spinti da Omicron 5, “è bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque mantenere. Innanzitutto, specie in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima Prudenza. E soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster” o quarta dose di vaccino “nelle persone più fragili o più anziane”. Lo raccomanda il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in un video diffuso dal dicastero. “Il ministero della Salute, insieme all’Istituto superiore di sanità e alle Regioni, sta attentamente monitorando l’andamento epidemiologico” di Covid-19 “nel nostro Paese”, assicura quindi il direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – In questa fase di netto aumento dei numeri di Covid-19 in Italia, spinti da5, “è bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque mantenere. Innanzitutto, specie in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima. E soprattutto è importante effettuare la secondabooster” odi vaccino “nelle persone piùo più anziane”. Lo raccomanda il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, in un video diffuso dal dicastero. “Il ministero della Salute, insieme all’Istituto superiore di sanità e alle Regioni, sta attentamente monitorando l’andamento epidemiologico” di Covid-19 “nel nostro Paese”, assicura quindi il direttore ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Omicron 5, Rezza: 'Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili' - - ledicoladelsud : Omicron 5, Rezza: “Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili” - fisco24_info : Omicron 5, Rezza: 'Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili': (Adnkronos) - 'E' bene ricordare alcun… - StraNotizie : Omicron 5, Rezza: 'Prudenza in maxi eventi e quarta dose anziani e fragili' - tempoweb : Chi farà la quarta dose, Rezza detta la strategia anti-Covid. Perché non bisogna aspettare -