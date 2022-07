Melilla, dopo la violenza e le fosse comuni sorprende il silenzio di Sanchez (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Spagna è l’unico paese europeo ad avere una frontiera con l’Africa. L’unico a vedere, da vicino, proprie forze dell’ordine cooperare, gomito a gomito, con la gendarmeria africana. Agenti di polizia con cultura e lingue diverse dispiegate lungo un reticolato che divide l’opulenza dalle ristrettezze. Le due enclavi, Ceuta e Melilla, hanno lo stesso statuto, quello di città autonome, e un comune destino fatto di rivendicazioni politiche cui è contrapposta una strenua difesa dell’integrità territoriale. Comune è pure la spinta sui confini per provare a costruire una vita diversa dall’altra parte della rete. Le pressioni migratorie le avverti ovunque, se vai per terra o se arrivi dal mare. Melilla è una città chiusa nei suoi 12 chilometri quadrati, è un’isola, quasi sganciata dalla terraferma rivolge lo sguardo solo verso l’Alborán, il mare che bagna la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Spagna è l’unico paese europeo ad avere una frontiera con l’Africa. L’unico a vedere, da vicino, proprie forze dell’ordine cooperare, gomito a gomito, con la gendarmeria africana. Agenti di polizia con cultura e lingue diverse dispiegate lungo un reticolato che divide l’opulenza dalle ristrettezze. Le due enclavi, Ceuta e, hanno lo stesso statuto, quello di città autonome, e un comune destino fatto di rivendicazioni politiche cui è contrapposta una strenua difesa dell’integrità territoriale. Comune è pure la spinta sui confini per provare a costruire una vita diversa dall’altra parte della rete. Le pressioni migratorie le avverti ovunque, se vai per terra o se arrivi dal mare.è una città chiusa nei suoi 12 chilometri quadrati, è un’isola, quasi sganciata dalla terraferma rivolge lo sguardo solo verso l’Alborán, il mare che bagna la ...

Pubblicità

santegidionews : Dopo il massacro di #Melilla: 'Aprire vie legali per accogliere i rifugiati'. Un articolo di @jaumecastro su… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Dopo la violenza e le fosse comuni sorprende il silenzio di Sanchez' #melilla #migranti - ilfattoblog : 'Dopo la violenza e le fosse comuni sorprende il silenzio di Sanchez' #melilla #migranti - VFornara : RT @santegidionews: Dopo il massacro di #Melilla: 'Aprire vie legali per accogliere i rifugiati'. Un articolo di @jaumecastro su @LaVanguar… - LuigiaFio : RT @santegidionews: Dopo il massacro di #Melilla: 'Aprire vie legali per accogliere i rifugiati'. Un articolo di @jaumecastro su @LaVanguar… -