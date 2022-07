Pubblicità

Agenzia_Ansa : VIDEO | Marmolada, il sorvolo con l'elicottero sul luogo del distacco. Le immagini riprese dal Soccorso alpino sull… - TV7Benevento : Marmolada: riprese ricerche con droni, si teme maltempo nel pomeriggio - - telenordest : CITTADELLA | MARMOLADA, RIPRESE LE RICERCHE, DAVIDE SCRIVEVA: «PIETOSE CONDIZIONI AGOSTANE» - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Marmolada, riprese le ricerche dei 13 dispersi. Con il passare delle ore si fa più complicato il recupero. Alcuni dispers… - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Marmolada, il sorvolo con l'elicottero sul luogo del distacco. Le immagini riprese dal Soccorso alpino sulla 'fos… -

CANAZEI (TRENTO) - Le attività di ricerca sul ghiacciaio dellasonoda questa mattina del 6 luglio sempre con l'ausilio dei droni. Appena le condizioni lo consentiranno, saranno attivate anche le ricerche via terra, assicurando la necessaria ...... nuova versione del sito web Deulofeu - Napoli, trattativa ancora in corso: all'Udinese piace Gaetano CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBle ricerche con quattro droni. Poche le ...CANAZEI (TRENTO) - Le attività di ricerca sul ghiacciaio della Marmolada sono riprese da questa mattina del 6 luglio sempre con l’ausilio dei droni. Appena le condizioni lo consentiranno, saranno att ...Lo ha detto Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso alpino nazionale, per fare il punto delle operazioni di ricerche dei dispersi. L'importante è riuscire a dare ai familiari certezze del ritrov ...