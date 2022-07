Marmolada: al via riunione operativa in procura, pochi giorni per risultati Dna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Canazei, 6 lug. (Adnkronos) - Prima riunione operativa in procura a Trento per fare il bilancio sulla valanga che domenica 3 luglio ha interessato la Marmolada e per stabilire i primi passi di un'inchiesta in cui individuare eventuali responsabili non appare per nulla semplice. Per il procuratore di Trento Sandro Raimondi, che incontra le forze dell'ordine e i soccorritori, "in questo momento possiamo escludere una prevedibilità e una negligenza o imprudenza" nel fascicolo aperto per disastro colposo. Una tragedia che conta 7 morti, 7 feriti ancora ricoverati in ospedale e 5 dispersi. Cinque le vittime con un'identità: due turisti originari della Repubblica Ceca, la trentina Liliana Bertoldi e i tre veneti Paolo Dani, Filippo Bari e Tommaso Carollo. Il primo passo, per gli inquirenti, è dare un nome ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Canazei, 6 lug. (Adnkronos) - Primaina Trento per fare il bilancio sulla valanga che domenica 3 luglio ha interessato lae per stabilire i primi passi di un'inchiesta in cui individuare eventuali responsabili non appare per nulla semplice. Per iltore di Trento Sandro Raimondi, che incontra le forze dell'ordine e i soccorritori, "in questo momento possiamo escludere una prevedibilità e una negligenza o imprudenza" nel fascicolo aperto per disastro colposo. Una tragedia che conta 7 morti, 7 feriti ancora ricoverati in ospedale e 5 dispersi. Cinque le vittime con un'identità: due turisti originari della Repubblica Ceca, la trentina Liliana Bertoldi e i tre veneti Paolo Dani, Filippo Bari e Tommaso Carollo. Il primo passo, per gli inquirenti, è dare un nome ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Il distacco dell'ampio blocco di ghiaccio sulla Marmolada si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca,… - MorningNewsTv : A #MorningNews parla Mauro, testimone del crollo della #Marmolada: 'Ho visto spazzare via le persone' - fashionart19 : RT @SicilianoSum: Quanta responsabilità ha la lacca per capelli della #Vonderleyen sull'#emergenzaclimatica e sul #riscaldamento globale an… - CorriereUmbria : +++ Si cercano i dispersi sulla Marmolada #marmolada #ghiacciaio #tragedia #crollo #clima - MDureghello : Buongiorno a tutti Per restare in argomento della Marmolada:alcune foto vecchie,con l'impianto 'antico',ma in serv… -