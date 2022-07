Marito aggredisce la moglie | ucciso uomo che la difende

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Omicidio nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato accoltellato da un connazionale, in un parcheggio, verso le 22.30. La vittima sarebbe intervenuta in ...

L'uomo, a quanto pare collega di lavoro dell'altro, è stato accoltellato a morte dal. Quest'ultimo è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che hanno sentito alcuni ...