Mangiare a Lucca e dintorni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 luglio 2022), circondata dalla maestosa cerchia muraria Patrimonio Unesco. Oltre a viuzze tranquille, palazzi eleganti dai colori caldi, chiese candide, torri, campanili e piazze meravigliose, la città è punteggiata anche da locali dovee bere bene. Non solo: ci sono ristoranti che valgono una sosta approfondita. E se dopo aver camminato in cima alle mura fino a completare un giro intero avete voglia di esplorare ancora, la Versilia di Pietrasanta e del Forte è a pochi minuti di auto. Giglio (piazza del Giglio 2) I tre moschettieri di– Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo e Stefano Terigi – hanno portato nuova linfa alla ristorazione cittadina, in primis con il Giglio (ma non solo). Un mosaico di proposte compone il menu: non c’è mai nulla di scontato, ma sempre una grande soddisfazione a fine pasto. La cucina è di matrice ...