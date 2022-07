Maneskin al Circo Massimo: l’atteso evento romano allarma gli esperti: “Ffp2 o sarà il caos contagi” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto, dopo 2 anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici, ma il nostro consiglio è di indossare la mascherina Ffp2 che può evitare il contagio in una situazione di assembramento ad alto rischio”. Non tira certo una aria buona per quanti, soprattutto i giovani che, dopo mesi di restrizioni e mascherine, si stanno godendo quest’esagerata estate di sole (pure troppo!). Ma il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, fa il suo mestiere, soprattutto alla luce di questa spaventosa recrudescenza di contagi da Omicron 5, che specialmente nel Lazio sta registrando numeri davvero inquietanti (7mila nuovi contagi solo ieri a Roma), numeri che non si vedevano dallo scorso gennaio. Fortuna i vaccini che in buona parte hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto, dopo 2 anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici, ma il nostro consiglio è di indossare la mascherinache può evitare ilo in una situazione di assembramento ad alto rischio”. Non tira certo una aria buona per quanti, soprattutto i giovani che, dopo mesi di restrizioni e mascherine, si stanno godendo quest’esagerata estate di sole (pure troppo!). Ma il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, fa il suo mestiere, soprattutto alla luce di questa spaventosa recrudescenza dida Omicron 5, che specialmente nel Lazio sta registrando numeri davvero inquietanti (7mila nuovisolo ieri a Roma), numeri che non si vedevano dallo scorso gennaio. Fortuna i vaccini che in buona parte hanno ...

