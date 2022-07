Macy Gray vomita cattiverie transfobiche e J.K Rowling applaude: “Oggi compro i suoi album!” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ogni tanto le icone della musica o del cinema parlano e ci ricordano che dietro al mito e alla diva ci sono persone e le persone possono essere stupide e ignoranti. Macy Gray durante il programma Piers Morgan Uncensored ha vomitato un sacco di assurdità transfobiche ed ha giustamente attirato moltissime critiche. “Sì anche io supporto le diversità. Dici che non sei per le persone che nascono con un corpo palesemente più sviluppato e pretendono di gareggiare con le donne? Sì anche io. Devo dire che concordo totalmente. Adesso tutti quanti mi odieranno per quello che sto per dire. Però come donna, devo dire che il fatto che cambi una parte del corpo questo non ti renderà una donna. Scusate. Questo è un fatto. Se poi vuoi che ti chiami con pronomi femminili li farò perché tu lo desideri. Ma ricorda che il fatto che io ti ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ogni tanto le icone della musica o del cinema parlano e ci ricordano che dietro al mito e alla diva ci sono persone e le persone possono essere stupide e ignoranti.durante il programma Piers Morgan Uncensored hato un sacco di assurditàed ha giustamente attirato moltissime critiche. “Sì anche io supporto le diversità. Dici che non sei per le persone che nascono con un corpo palesemente più sviluppato e pretendono di gareggiare con le donne? Sì anche io. Devo dire che concordo totalmente. Adesso tutti quanti mi odieranno per quello che sto per dire. Però come donna, devo dire che il fatto che cambi una parte del corpo questo non ti renderà una donna. Scusate. Questo è un fatto. Se poi vuoi che ti chiami con pronomi femminili li farò perché tu lo desideri. Ma ricorda che il fatto che io ti ...

jcrvo : @iamexemi Alla fine anche a Macy Gray la ritrattazione l’avete estorta, eh? Come nei migliori regimi totalitari… - adatit1 : Anche Macy Gray no, ma che cazzo su - unoduetreaansia : Sipario su Macy Gray, grazie. E non rialzatelo piu. - cratete : ricordo un'intervista con Macy Gray, cinque anni fa, forse la più deludente della mia carriera, dove ottenni solo r… - miaotze : Manco Macy Gray si salva. Un'adolescenza buttata. -