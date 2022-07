M5S: Conte in sede Movimento, dribla domande cronisti' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte è arrivato da pochi minuti nella sede del Movimento in via di Campo Marzio. L'ex premier ha dribblato le domande dei cronisti. Dopo di lui, è arrivata nella sede M5S anche la ministra Fabiana Dadone. Il Consiglio nazionale ‘allargato' si terrà in parte in presenza ma anche in remoto, attraverso la piattaforma Zoom. Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppeè arrivato da pochi minuti nelladelin via di Campo Marzio. L'ex premier ha dribblato ledei. Dopo di lui, è arrivata nellaM5S anche la ministra Fabiana Dadone. Il Consiglio nazionale ‘allargato' si terrà in parte in presenza ma anche in remoto, attraverso la piattaforma Zoom.

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - Linkiesta : La ritirata strategica di #Conte per non perdere quel poco che resta del #M5S l leader grillino non può far cadere… - IlianRagman : RT @ItalianPolitics: POLITICA. L’incontro odierno fra il Pres. del Consiglio Draghi e il Pres. del M5S Conte slitta alle ore 12. - dariodangelo91 : La scelta è chiara: attendere il faccia a faccia con #Conte prima di andare in Aula per evitare l'incidente parlame… -