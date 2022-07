Lazio: ufficiali le cessioni di Vavro e Adekanye (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doppia operazione in uscita per la Lazio, che ha ceduto Denis Vavro all’FC Copenaghen e Omobolaji Habeeb Adekanye alla Go Ahead Eagles Voetbal BV. Lo comunica la società biancoceleste in una nota. Entrambi i calciatori lasciano la capitale a titolo definitivo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doppia operazione in uscita per la, che ha ceduto Denisall’FC Copenaghen e Omobolaji Habeeballa Go Ahead Eagles Voetbal BV. Lo comunica la società biancoceleste in una nota. Entrambi i calciatori lasciano la capitale a titolo definitivo. SportFace.

