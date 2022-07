Joao Pedro, passi in avanti del Galatasaray, ma non è ancora chiusa (Di mercoledì 6 luglio 2022) Joao Pedro continua ad avvicinarsi alla squadra turca del Galatasaray: ancora nessuna fumata bianca, ma la trattativa prosegue Come riportato da TMW, ci sono stati ulteriori contatti fra il Cagliari e il Galatasaray. Il nome di cui i sardi e i turchi hanno parlato è quello di Joao Pedro. L’italo brasiliano cerca di capire dove si accaserà, ma la certezza è che non resterà in Sardegna. Il Galatasaray e il Cagliari continuano a fare dei passi avanti nella ricerca di un accordo che soddisfi entrambe le parti. I turchi si stanno infatti avvicinando alle richieste della squadra di Tommaso Giulini. La fumata bianca non è, tuttavia, vicina. La squadra di Istanbul spinge e insiste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)continua ad avvicinarsi alla squadra turca delnessuna fumata bianca, ma la trattativa prosegue Come riportato da TMW, ci sono stati ulteriori contatti fra il Cagliari e il. Il nome di cui i sardi e i turchi hanno parlato è quello di. L’italo brasiliano cerca di capire dove si accaserà, ma la certezza è che non resterà in Sardegna. Ile il Cagliari continuano a fare deinella ricerca di un accordo che soddisfi entrambe le parti. I turchi si stanno infatti avvicinando alle richieste della squadra di Tommaso Giulini. La fumata bianca non è, tuttavia, vicina. La squadra di Istanbul spinge e insiste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

