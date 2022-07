Jeep - In un crossodromo per mettere alla frusta le 4xe

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 4X4? No 4xe, così si legge il futuro della trazione integrale. Il marchio che identifica la gamma ibrida plug-in dellaaggiunge la componente elettrica al motore termico per migliorare le performance e l'esperienza di guida off-road. Lo zoccolo duro dei fuoristradisti dovrà quindi ricredersi: non sono più necessari dei propulsori di grossa cubatura per affrontare ostacoli o terreni con scarsa aderenza, perché graziecoppia delle unità a batteria si supera e si affronta agevolmente ogni tipo di difficoltà su strada e fuori. E per provarlo, abbiamo effettuato il test delle vetture sull'argilla e le rampe con oltre 30 gradi di inclinazione del Ciglione della Malpensa (pista di carattere internazionale che ospita il Mondiale Motocross). Come funziona il 4xe. La ricetta è semplice, sull'asse anteriore c'è un motore termico e su quello posteriore ...