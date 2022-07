GF Vip | Antonino Spinalbese rinuncia dopo le ‘minacce’ di Belen

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 luglio 2022) I palinsesti sono stati presentati e nonostante sia estate molti telespettatori sono già con la mente a settembre, quando su Canale 5 (e non solo) prenderanno il via i soliti programmi. Tra conferme e novità. Proprio in autunno, infatti, riprenderà il GF VIP, reality show ormai giunto alla sua settima edizione: negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dei possibili concorrenti, quelli che andranno ad ‘animare’ la casa di Cinecittà. Perchénon parteciperà al GF VIP 7? Da giorni la domanda dei fan è solo una:, ex compagno diRodriguez e papà della piccola Luna Marì, parteciperà al reality? D’altra parte, Alfonso Signorini, che a settembre ritornerà al timone della trasmissione, ha già confermato la presenza delle opinioniste Orietta Berti e Sonia ...