Gelato | i gusti per l’estate 2022 con i nuovi coni gourmet Grom

I nuovi coni da passeggio si troveranno quest'estate in tutte le gelaterie Grom in Italia per un momento di pura meraviglia. Secondo una tecnologa alimentare americana, Kay McMath, il Gelato è ancora più gustoso se assaporato nel formato cono. Infatti, il sapore viene rilasciato quando il Gelato viene riscaldato in bocca: se leccato, questo avviene più rapidamente e le papille gustative presenti sulla lingua percepiscono maggiormente il gusto.1 Nonostante non ci siano ancora vere e proprie ricerche scientifiche che lo dimostrano, un elemento è certo: il cono da passeggio è il perfetto compagno dell'estate, adatto a chiunque e in ogni occasione. Quest'estate Grom ha deciso di donare ancora più gusto agli italiani e creare nuove versioni dei tradizionali ...

