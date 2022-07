Gb | altre dimissioni nel governo Johnson

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Continua oggi lo stillicidio didaldel Regno Unito, con varie uscite che aumentano ulteriormente la pressione sul primo ministro Boris, per il cambio di versione sulla nomina di un’alta carica del gruppo Tory nella Camera dei Comuni. Downing Street aveva sostenuto inizialmente chenon fosse al corrente delle accuse di molestie sessuali rivolte ad uno degli incaricati di mantenere la disciplina di voto tra i banchi dei Conservatori, Chris Pincher, ma il premier alla fine ha ammesso che era a conoscenza dei comportamenti del deputato e si è rammaricato di averlo nominato. Leieri del ministro delle Finanze, Rishi Sunak, e della Salute, Sajid Javid, per la perdita di fiducia nel premier hanno dato un duro colpo a, ...

... portano a oltre una mezza dozzina gli abbandoni nelle posizioni junior dell'esecutivo, accanto alleben più pesanti di Sunak e Javid. " Il popolo si aspetta giustamente che il governo si ...... lascia il presidente dei Tory: si riaccende la faida contro BoJo Pesanti le parole utilizzate dal ministro della Salute per giustificare le: " I conservatori al loro meglio sono visti ...Lo scenario globale La Rivista “The Lancet” ha pubblicato lo studio titolato “Misurare la disponibilità di risorse umane per la salute e il suo rapporto con la copertura sanitaria universale per 204 p ...Il premier britannico è accusato di avere coperto Chris Pincher, il deputato costretto a dimettersi da deputy chief whip per essersi ubriacato in un club ...