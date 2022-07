Fedele sicuro: “Dybala serve a tutti, il Napoli può prenderlo in un modo!” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, ex dirigente, per parlare di Napoli, Bari e non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Se De Laurentiis venderà il Bari? Questa operazione si può realizzare in 5/6 mesi. Koulibaly? Il Chelsea ha aumentato la sua prima proposta, ma mi meraviglio del fatto che la gente si meravigli. Perché secondo la gente, il calciatore dovrebbe accettare i 5 milioni del Napoli e non i 7/8 del Chelsea?” “Il Napoli se prende Dybala deve cedere Koulibaly. Quando si fa un concerto e vengono i cantanti, il compenso di D’Alessio dovrà essere diverso da quello di un giovane”. “Juventus e Inter? In questo momento sembra che faranno un campionato a parte“. “Politano, Zielinski e Lozano con Gattuso segnavano di più. Con Gattuso c’era ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico, ex dirigente, per parlare di, Bari e non solo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Se De Laurentiis venderà il Bari? Questa operazione si può realizzare in 5/6 mesi. Koulibaly? Il Chelsea ha aumentato la sua prima proposta, ma mi meraviglio del fatto che la gente si meravigli. Perché secondo la gente, il calciatore dovrebbe accettare i 5 milioni dele non i 7/8 del Chelsea?” “Ilse prendedeve cedere Koulibaly. Quando si fa un concerto e vengono i cantanti, il compenso di D’Alessio dovrà essere diverso da quello di un giovane”. “Juventus e Inter? In questo momento sembra che faranno un campionato a parte“. “Politano, Zielinski e Lozano con Gattuso segnavano di più. Con Gattuso c’era ...

Pubblicità

redbaro43098412 : @belladinotte23 in effetti l unico essere fedele in assoluto mi sa.... forse uqalche altra rara specie animale.. non l uomo di sicuro... - D4rkh1gh : Io sono sicuro che siamo governati da una setta di massoni deviati. Bellissimo meme, fedele alla realtà, voto 10 ?? - _siria_97 : @ilsintetico Intelligente, bello, fedele, autentico, sicuro di sé - PaoloBMb70 : Il ?? al contrario: di questi tempi e modi, se ti radiano per ciò che sappiamo, SICURO sei un medico coi fiocchi f… -