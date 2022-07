Favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, question time con Lamorgese (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a Favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, con particolare riferimento allo snellimento degli adempimenti burocratici e all’erogazione delle risorse economiche a favore delle famiglie ospitanti e degli enti del terzo settore (Borghi – PD); sulle iniziative per garantire un adeguato sistema di accoglienza e tutele a favore dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al comparto agricolo (Menga – Misto-Eur. ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 luglio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 6 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Interno, Luciana, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte aildidei, con particolare riferimento allo snellimento degli adempimenti burocratici e all’erogazione delle risorse economiche a favore delle famiglie ospitanti e degli enti del terzo settore (Borghi – PD); sulle iniziative per garantire un adeguatodie tutele a favore dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al comparto agricolo (Menga – Misto-Eur. ...

Pubblicità

CGILModena : RT @collettiva_news: #Clima #TransizioneEnergetica Il Piano nazionale di ripresa e resilienza poteva rappresentare l'occasione per agire su… - Lopinionista : Favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, question time con Lamorgese - CgilVeneto : RT @collettiva_news: #Clima #TransizioneEnergetica Il Piano nazionale di ripresa e resilienza poteva rappresentare l'occasione per agire su… - collettiva_news : #Clima #TransizioneEnergetica Il Piano nazionale di ripresa e resilienza poteva rappresentare l'occasione per agire… - vagrantforlives : 4/4 vomito. Tutto favorisce un sistema di diffusione e accettazione della cattiva informazione senza favorire il ra… -