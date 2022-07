F1, Jean Alesi: “Leclerc è un mostro assoluto, le polemiche sono inevitabili” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il vecchio cuore ferrarista di Jean Alesi continua a pulsare. Nell’ormai consueto commento post-gara sul Corriere della Sera, l’ex pilota della Rossa ha valutato quanto accaduto nell’ultimo GP di Silverstone, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato britannico la Ferrari è tornata al successo con lo spagnolo Carlos Sainz, a quasi tre mesi dall’ultima vittoria di questo campionato. Si è trattata della prima vittoria in carriera dell’iberico al 150° GP nel Circus. Tuttavia, l’epilogo della corsa ha fatto discutere non poco per la strategia della scuderia di Maranello nel momento dell’ingresso della Safety Car. Fino a quel momento (38° giro), infatti, era l’altro alfiere del Cavallino Rampante, Charles Leclerc, a tirare le fila e con margine rispetto alla concorrenza. Il problema tecnico dell’Alpine del francese Esteban ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il vecchio cuore ferrarista dicontinua a pulsare. Nell’ormai consueto commento post-gara sul Corriere della Sera, l’ex pilota della Rossa ha valutato quanto accaduto nell’ultimo GP di Silverstone, decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato britannico la Ferrari è tornata al successo con lo spagnolo Carlos Sainz, a quasi tre mesi dall’ultima vittoria di questo campionato. Si è trattata della prima vittoria in carriera dell’iberico al 150° GP nel Circus. Tuttavia, l’epilogo della corsa ha fatto discutere non poco per la strategia della scuderia di Maranello nel momento dell’ingresso della Safety Car. Fino a quel momento (38° giro), infatti, era l’altro alfiere del Cavallino Rampante, Charles, a tirare le fila e con margine rispetto alla concorrenza. Il problema tecnico dell’Alpine del francese Esteban ...

Pubblicità

quaranta_vito : RT @danielesparisci: Belle parole di Jean Alesi per ?@Charles_Leclerc? “conserviamoci le emozioni che ci ha regalato a silverstone, è il… - NE0NCHERRY : RT @danielesparisci: Belle parole di Jean Alesi per ?@Charles_Leclerc? “conserviamoci le emozioni che ci ha regalato a silverstone, è il… - lizzybennet__ : RT @danielesparisci: Belle parole di Jean Alesi per ?@Charles_Leclerc? “conserviamoci le emozioni che ci ha regalato a silverstone, è il… - itsgiuliadip : RT @danielesparisci: Belle parole di Jean Alesi per ?@Charles_Leclerc? “conserviamoci le emozioni che ci ha regalato a silverstone, è il… - danielesparisci : Belle parole di Jean Alesi per ?@Charles_Leclerc? “conserviamoci le emozioni che ci ha regalato a silverstone, è… -